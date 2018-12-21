Пятница, 21 Декабря 2018 года
05:19:07 МСК

Как Вашингтон собирается отнимать Африку у Пекина

Политика

Меньше борьбы с террористами, больше экономической экспансии

Как Вашингтон собирается отнимать Африку у Пекина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Американские инвестиции в Африке

Вашингтон, 21 декабря 2018, 05:19 — REGNUM  Почему США вновь обращают пристальное внимание на африканский континент и какова их заявленная стратегия в этом направлении, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Еще в начале декабря Тибор Надь, помощник госсекретаря США по африканским делам, заявил о двукратном увеличении инвестиций США в развивающихся странах. Модель, которая при этом будет задействована, напоминает китайские т.н. связывающие инвестиции — стратегию долговременного кредитования, передающего права на существенную часть результатов кредитующей стороне. Китай широко использует этот метод и продемонстрировал эффективный захват важных для развития локаций на черном континенте.

Кроме того, китайская экспансия предполагает и воздействие на культуру тех стран, с которыми осуществляется экономический проект:

«Одна из вещей, которая реально, реально раздражала меня во время моих поездок в Африку, это то, что вот вы приезжаете в африканский город, — и там всегда есть стадион, построенный китайцами», — говорил Надь.

Тем не менее, США не намерены слепо копировать китайский опыт, а сделают акцент на так называемую «политику ценностей», — что интересно, сам термин, как и стратегия, взяты из идеологического багажа администрации Барака Обамы. Возможно, причина в том, что африканская проблема подкралась внезапно, и на разработку новой концепции уже просто нет времени.

Читайте статью Новая стратегия Вашингтона в отношении Африки: новый фронт против Китая и другие публикации Александра Шпунта.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить