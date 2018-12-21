Как Вашингтон собирается отнимать Африку у Пекина

Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Почему США вновь обращают пристальное внимание на африканский континент и какова их заявленная стратегия в этом направлении, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Еще в начале декабря Тибор Надь, помощник госсекретаря США по африканским делам, заявил о двукратном увеличении инвестиций США в развивающихся странах. Модель, которая при этом будет задействована, напоминает китайские т.н. связывающие инвестиции — стратегию долговременного кредитования, передающего права на существенную часть результатов кредитующей стороне. Китай широко использует этот метод и продемонстрировал эффективный захват важных для развития локаций на черном континенте.

Кроме того, китайская экспансия предполагает и воздействие на культуру тех стран, с которыми осуществляется экономический проект:

«Одна из вещей, которая реально, реально раздражала меня во время моих поездок в Африку, это то, что вот вы приезжаете в африканский город, — и там всегда есть стадион, построенный китайцами», — говорил Надь.

Тем не менее, США не намерены слепо копировать китайский опыт, а сделают акцент на так называемую «политику ценностей», — что интересно, сам термин, как и стратегия, взяты из идеологического багажа администрации Барака Обамы. Возможно, причина в том, что африканская проблема подкралась внезапно, и на разработку новой концепции уже просто нет времени.

Читайте статью Новая стратегия Вашингтона в отношении Африки: новый фронт против Китая и другие публикации Александра Шпунта.