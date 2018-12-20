В БПП заявили, что могут отложить переименование УПЦ до получения томоса

Киев, , 12:30 — REGNUM Верховная Рада Украины примет закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ), если его одобрит митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель новосозданной Православной церкви Украины Епифаний. Об этом 20 декабря в кулуарах Рады заявил депутат от фракции Блок Петра Порошенко Александр Бригинец.

«Можно ли его принять? Это зависит от позиции главы нашей новой церкви. Я слышал его заявление о том, что он не хотел бы, чтобы происходили какие-то движения до получения томоса, как документа. Если есть позиция нашей церкви, чтобы этот вопрос рассматривался позднее, в этом есть своя логика. Если его позиция не касается именно этого закона, то его можно было бы и принять в первом чтении, а потом доработать. Потому что законопроект, которому два года, может не во всем быть актуальным. Возможно, некоторые пункты можно изменить», — сказал Бригинец.

По его словам, закон предусматривает переименование УПЦ в честь церковного центра — Русской православной церкви.

«Закон о переименовании — очень простой закон, в нем несколько пунктов. Он предусматривает, если государство признано «страной-агрессором», то церковь, центр которой находится в этом государстве, должна в своем названии содержать полное название той церкви, частью которой она есть. Это говорит о том, что все церкви, которые имеют центр в России, должны называться так, как церковь в России», — пояснил Бригинец.

Он сообщил, что закон запретит представителям УПЦ находиться в военных подразделениях и на фронте.

«В законе есть только одно ограничение. Если церковь подчинена «государству-агрессору», представители этой церкви не могут присутствовать в военных частях и военных подразделениях. Они не могут быть капелланами, не могут быть на линии фронта. Это абсолютно понятно. Странно, если представители государства-агрессора находятся в наших подразделениях и могут делать оценки боевой готовности, влиять на моральный дух бойцов в негативном плане», — подытожил Бригинец.

Как сообщало ИА REGNUM, в Раде зарегистрированы два законопроекта по изменению названий церквей — № 5309 и № 5309/П. В ноябре предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Киевский патриархат обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон об изменении названия Украинской православной церкви на Русскую православную церковь.

Напомним, 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии прошел объединительный собор украинских церквей. В результате была создана поместная автокефальная Православная церковь Украины. При этом неканонические Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь прекратили свое существование. Также на соборе был выбран предстоятель единой поместной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Кроме того, 17 декабря синод канонической Украинской православной церкви отстранил от должностей митрополитов Винницкого и Барского Симеона и Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, которые приняли участие в объединительном соборе украинских православных церквей и создании объединенной Православной церкви Украины.

В Русской православной церкви объединительный собор назвали «канонически ничтожным», заявив, что на нем «неканонического архиерея избрали таким же неканоническим предстоятелем».