В Китае прокомментировали вывод войск США из Сирии

Пекин, , 12:23 — REGNUM Китай надеется на создание условий для скорейшего урегулирования ситуации в Сирии после вывода из этой страны американских войск, заявила 20 декабря официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, Пекин всегда уважал территориальную целостность, суверенитет и независимость Сирии, а будущее страны должно определяться решениями сирийского народа.

«Мы надеемся, что соответствующие стороны приложат совместные усилия для создания благоприятных условий для запуска инклюзивного политического процесса», — цитирует РИА Новости Чуньин.

Напомним, 19 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter о победе США над международной террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также анонсировал полный вывод американских войск из Сирии.

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