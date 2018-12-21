В Бельгии новые коммунисты преодолевают ошибки прошлого?

Брюссель, , 03:39 — REGNUM Упадок европейских компартий, случившийся после развала СССР и социалистического содружества, поразил и традиционно мощные политические образования. Удивительно, но теперь, через четверть века после трагедии коммунизма, можно указать страны, обладающие живыми и развивающимися компартиями. О том, как борется за свою политическую нишу Партия труда Бельгии (ПТБ), рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

ПТБ отличает от многих партий коммунистической направленности то, что она никогда не ориентировалась на КПСС в качестве образца для подражания. Скорее, первые 10 лет ПТБ была антисоветской и про-маоистской. 90-е годы стали для ПТБ временем эволюции и дискуссий о преимуществах тех или иных систем, в том числе и северокорейской.

VIII съезд ПТБ в 2008 году избрал нового руководителя — Петера Мертенса, который остается на этом посту до сих пор; его линия позволила преодолеть сектантство и начать плотную работу с реальными социальными проблемами бельгийского общества. Результат превзошел все ожидания, процент голосующих в Бельгии за кандидатом от ПТБ начал ежегодно расти. Какая же стратегия оказалась для бельгийских коммунистов выигрышной?

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