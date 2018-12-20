В Индонезии подготовились к проведению новогодних праздников

Джакарта, 20 декабря 2018, 12:31 — REGNUM Секретарь министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Агус Сурья Бакти заявил, что правительство страны готово обеспечить проведение рождественских и новогодних праздников, сообщает Antaranews.
По его словам, все существующие силы объединены для предотвращения возможных инцидентов во время рождественских и новогодних праздников.
На координационном совещании также обсуждалась проблема урегулирования потоков граждан во время рождественских и новогодних праздников. Многие индонезийцы на праздники приезжают на родину. Сообщается, что потоки граждан, прибывающих в страну, будут интегрированы и скоординированы по земле, морю и воздуху.
Известно, что в совещании приняли участие губернаторы представители районов, несколько должностных лиц, все региональные военные командиры, главы полиции, а также должностные лица соответствующих учреждений.
Как сообщало ИА REGNUM, Рождество в Индонезии празднуют 25 декабря. Это национальный праздник и выходной день по всей стране.
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