Великобритания против вывода американских войск из Сирии

Лондон, , 12:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Великобритании заявило вечером 19 декабря, что борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии далека от завершения. МИД отметил достижение значительного успеха, однако еще многое предстоит сделать, и что данная территория даже без присутствия террористов остается под угрозой.

Таким образом Великобритания высказала свое несогласие с решением президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. В своем недавнем заявлении Дональд Трамп сказал, что победа над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достигнута, поэтому американские военные будут выведены из страны.

Фактически вывод уже начат. Первыми выводятся сотрудники Госдепартамента США, они должны покинуть Сирию в течение 24 часов. Следует заметить, что под прикрытием Госдепа работает большое количество сотрудников разведывательных и других служб Соединенных Штатов.

По мнению ряда источников, в Сирии находится около трехсот британских военнослужащих. В частности, они есть на американской военной базе в районе Эт-Танф и в регионе на восточном берегу Евфрата.

Великобритания не афиширует свое военное присутствие в стране, предпочитая действовать за спиной США. С учетом вывода американских военных британцы тоже станут перед выбором, т.к. их боевой потенциал в данном регионе незначителен. И трудно представить, что британцы будут в одних боевых порядках с курдскими формированиями в ходе турецкой военной операции на востоке и севере Сирии.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с переходом сирийской системы ПВО на новый качественный уровень и оснащение ее ЗРК С-300 позволит установить над территорией Сирии бесполетную зону для коалиции во главе с США. А без поддержки с воздуха потенциал подразделений западных стран не высок. И лучше выйти из Сирии сейчас, сохранив лицо, чем потом, когда тебя вынудят уйти силой.