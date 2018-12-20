Депутат Рады пересечет Керченский пролив на корабле ВМС Украины

Киев, , 12:14 — REGNUM

Сегодня, 20 декабря, украинский депутат от фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко написал письмо на имя министра обороны Украины Степана Полторака, с просьбой включить его в состав группы моряков, которые будут осуществлять переход на военных кораблях через Керченский пролив. Соответствующее заявление Гончаренко, у которого недавно родился ребенок, сделал в кулуарах Верховной Рады.

«Сегодня я написал письмо на министра обороны, чтобы меня также включили в тот состав, который будет находиться на кораблях, в случае если будет выполняться такая миссия и такая задача будет поставлена. Это будет правильным, чтобы не только военные моряки рисковали собой», — сказал Гончаренко.

Он сообщил, что Украина ожидает увеличения группировки кораблей НАТО в Черном море.

«Должна пройти большая работа с нашими партнерами, чтобы все согласовать. Вчера в Одессу зашел военный корабль Военно-морских сил Великобритании — первый с 25 ноября после прямой агрессии России против Украины. Мы ожидаем другие корабли НАТО в Черном море», — добавил Гончаренко.

«Это правильная идея, что должны пройти наши венные корабли в порт «Мариуполь» или «Бердянск», и сделать это или с кораблями НАТО, или, чтобы на борту были представители международных организаций», — подытожил Гончаренко.

Как сообщалось, 19 декабря секретарь СНБО Турчинов заявил, что Украина в очередной раз совершит передислокацию боевых кораблей из Черного в Азовское море. Он сообщил, что Киев пригласил международных партнеров принять участие в проходе из украинских портов в Черном море в украинские порты в Азовском море.

Напомним, 19 декабря в морской порт «Одесса» вошел разведывательный корабль Великобритании HMS Echo. Это первый военный корабль НАТО, который вошел в Черное море после боевого столкновения украинского и российского флотов 25 ноября. При этом в декабре два самолета США провели разведку вблизи берегов Крыма.