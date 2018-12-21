Астана, , 02:14 — REGNUM Информация о «лагерях перевоспитания» в Китае используется США для массированной информатакаи населения Туркестана. По каким признакам можно вычислить использование информоружия, созданного на основе объективных данных, рассказывает автор ИА REGNUM Евгения Ким.

По данным ООН, в лагерях, созданных Китаем в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), содержится до 1 млн человек. Сведения о происходящем там — сбивчивы и противоречивы, те, кто якобы побывал в таких лагерях, говорят о принудительном изучении китайского языка, законов, политики партии и о пытках. В СУАР проживают, кроме превалирующего числа уйгуров, также киргизы и казахи, и казахстанские активисты и представители Комитета защиты киргизов в КНР утверждают, что киргизы и казахи также становятся жертвами этнических репрессий в Китае.

Такова информационная база, которую те или иные источники трактуют в сторону большего или меньшего негатива в адрес официального Пекина. Но если проанализировать освещение в СМИ данной темы как информционную кампанию, сразу становится очевиден ряд признаков, направленных на формирование общественного мнения, то есть складывается впечатление наличия информационной атаки, управляемой радио «Свобода», «Голосом Америки» и их отвлетвлениями в Туркестане. Каковы же эти признаки?

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