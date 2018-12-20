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Ростовские журналисты планируют задать вопросы Владимиру Путину

Политика

На пресс-конференцию аккредитована съёмочная группа «Дон-медиа» и корреспондент интернет-издания «Блокнот Ростов»

Ростовские журналисты планируют задать вопросы Владимиру Путину
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пресс-конференция Владимира Путина

Ростов-на-Дону, 20 декабря 2018, 12:02 — REGNUM  Несколько представителей СМИ из Ростовской области принимают участие в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина сегодня, 20 декабря. Так, телеканал «Дон 24» на большой пресс-конференции главы государства представляют Тагир Фатахов и Виктория Щетинина.

Донская съёмочная группа планирует задать Владимиру Путину вопросы о поддержке сельского хозяйства и судьбе регионального телевидения с учетом перехода на цифровое вещание.

Также среди участников пресс-конференции — представители интернет-издания «Блокнот Ростов» Юлия Манойлина, телеканала"Редакция Телепрограмм — 5 Таганрог» (РТП-5) Алексей Шалимов и Сабина Шафиева, издания «Шахтинские известия» Белла Севостьянова.

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференцию, которая проходит сегодня, 20 декабря 2018 года, аккредитовалось 1702 представителя зарубежных, федеральных, региональных изданий.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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