Глава правительства Канады: у нас нет кризиса в отношениях с Китаем

Оттава, , 12:07 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо исключил наличие дипломатического кризиса в текущих отношениях его страны с Китаем, сообщает агентство Prensa Latina 20 декабря.

Комментируя арест трех граждан Канады в Китае за последние две недели, Трюдо подчеркнул, что ситуация «оценивается». Канада заинтересована в развитии взаимовыгодных коммерческих связях с Китаем, который является второй по величине экономикой мира.

Также Джастин Трюдо отметил, что третий арест представляет собой «обычный случай» в отличие от первых двух, где арестованным предъявлены серьезные обвинения и затронут вопрос национальной безопасности.

На вопрос журналистов о том, будет ли премьер-министр требовать освобождения арестованных канадцев, Трюдо ответил, что опыт трех лет научил его каждый случай рассматривать индивидуально.

Как сообщало ИА REGNUM, после задержания в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Китае были задержаны трое граждан Канады. Это бывший дипломат Майкл Ковриг и бизнесмен Майкл Спэйвор. Третья арестованная — Сара МакИвер.

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