В Турции отпустили на свободу женщину, за которую назначено $300 тыс

Анкара, , 12:12 — REGNUM Правоохранительные органы Турции освободили самую разыскиваемую женщину, связанную с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 20 декабря Anadolu ajansi.

За голову Айсенур Инчи власти США назначили награду $300 тыс. Однако в Турции она была освобождена через три дня после ареста. Однако правоохранительные органы оставили за ней наблюдение.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет активную деятельность на территории Турции. От рук террористов погибло свыше 300 человек.

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