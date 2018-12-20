Киргизские ура-патриоты предлагают выгнать иностранцев из страны

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Политика

Митингующие возле посольства Китая граждане обещают проверить достоверность информации о задержании и отправке киргизов в исправительные лагеря в Китае

Бишкек, 20 декабря 2018, 11:57 — REGNUM  Возле посольства Китая в столице Киргизии проходит митинг, участие в котором принимают около 100 членов националистической организации «Кырк чоро» («Сорок витязей»), требующих от китайских властей освободить задержанных в КНР этнических киргизов.

«Также мы требуем от всех иностранцев покинуть Киргизию в течение месяца. И создать комиссию по проверке законности выдачи гражданства Киргизии иностранным гражданам за последние 10 лет»,заявил представитель «Кырк чоро» Замирбека Кочорбаева.

Участники акции протеста сообщили, что у них нет точной информации по вопросу о том, насколько правдива распространяемая в интернете информация о якобы отправленных в лагеря перевоспитания киргизов в Китае.

«Пусть посольство Китая расскажет, правда ли, что киргизстанцев держат в лагерях. Пусть правительство узнает, правда это или нет. Если не правда, то пусть успокоит народ, мы же волнуемся. Если правда, то пусть примет меры»,подчеркивают пикетчики.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в местных СМИ появилось открытое письмо, в котором группа граждан Киргизии просила президента Сооронбая Жээнбекова заступиться за проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая этнических киргизов, которых «китайские правоохранители беспричинно задерживают и отправляют в лагеря перевоспитания».

Глава государства в ходе недавней пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года, заявил о том, что МИД Киргизии проверяет эту информацию. При этом Жээнбеков подчеркнул, что такие вопросы нужно решать без скандалов и исключительно дипломатическим путем.

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Отметим, что ОО «Кыргыз чоролору» («Кырк чоро») получило скандальную известность после проведения ее участниками незаконных рейдов по караоке-клубам столицы Киргизии, где они незаконно проверяли документы и учиняли допросы иностранцам.

Также на этих активистов неоднократно жаловались правозащитники и рядовые граждане, считающие, что это движение является националистическим. Несмотря на многочисленные заявления в правоохранительные органы, членов «Кырк Чоро» к ответственности так и не привлекли.

Данная организация неоднократно выступала с различными провокационными призывами и обещаниями, но чаще всего свои обещания не выполняла.

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Скандалы в Киргизии
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