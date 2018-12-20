Подозреваемого в шпионаже гражданина РФ выпустили на свободу в Литве

Вильнюс, , 11:57 — REGNUM Полиция Литвы выпустила из-под стражи ранее задержанного за хранение огнестрельного оружия гражданина РФ Валерия Иванова. Как уточнили в Генеральной прокуратуре страны, мужчина выпущен под подписку о невыезде. В настоящее время Иванов находится в российском посольстве в Литве, передаёт телеканал «Россия 24».

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Посольство РФ в Литве запросило срочную консульскую встречу с задержанным

Пресс-секретарь ведомства Эляна Мартинонене пояснила, что необходимости ограничивать свободу Иванова больше нет. Однако обвинения с него не сняты. Правоохранительные органы продолжают выяснять, не участвовал ли Иванов в шпионаже в пользу России.

Как сообщало ИА REGNUM, 72-летний историк из России Валерий Иванов был задержан в Вильнюсе по подозрению в шпионаже 18 декабря. Генеральная прокуратура, полиция и департамент госбезопасности Литвы заявили о «нейтрализации сети российских шпионов». Число задержанных лиц не разглашалось. Однако известно, что помимо Иванова ранее был задержан и литовский политик Альгирдас Палецкис.

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В Литве в суд передано дело о шпионаже из открытых источников

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в связи с задержанием историка Валерия Иванова накануне, 19 декабря, в ходе брифинга заявила, что «это проявление очередного элемента русофобской политики, которую проводит Литва», а также «колоссальный откат от демократических прав и свобод, в поисках которых некоторые страны, в частности Балтийского региона, устремились в политическом смысле на Запад и интегрировались в том числе в НАТО и ЕС».

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