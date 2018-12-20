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Назарбаев: жители Казахстана должны приспосабливаться к сервисной экономике

Политика

В условиях цифровизации и роботизации в ближайшее время исчезнет множество профессий

Назарбаев: жители Казахстана должны приспосабливаться к сервисной экономике
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 20 декабря 2018, 11:58 — REGNUM  Человек должен адаптироваться к современной экономике и иметь востребованное образование, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Соответствующее видео опубликовано на странице администрации президента в Facebook.

Президент подчеркнул, что ключевым вопросом для Казахстана является вхождение в тридцатку развитых стран.

«Что в тридцати развитых странах? Как люди живут? Какие они, такие и мы должны становиться. А это через знание, через образование, через труд повседневный», — сказал Назарбаев.

Он добавил, что в условиях цифровизации и роботизации в ближайшее время исчезнет множество профессий. Глава государства сказал, что востребованные профессии переходят в сервис.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября министр труда и социальной защиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова заявила, что за пять лет технической модернизации производств в Казахстане будут высвобождены 5 тыс. работников.

Читайте ранее в этом сюжете: Нурсултан Назарбаев: «Человек – главное богатство Казахстана»

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Политическая жизнь Казахстана
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