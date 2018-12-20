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Гитлеровская Германия жива, по-прежнему против нас и ничему не научилась?

Политика

Если Германия смеет возвращаться к вопросу о послевоенных компенсациях, значит, это та же Германия, что напала на нас в 1941-м

Гитлеровская Германия жива, по-прежнему против нас и ничему не научилась?
Родина-мать зовёт! И.М. Тоидзе. 1941

Москва, 20 декабря 2018, 11:50 — REGNUM  Если Германия смеет вновь возвращаться к вопросу о культурных ценностях, которые по завершении Великой Отечественной войны явились малым восполнением тех сокровищ русского и других народов СССР, которые были уничтожены или разграблены её солдатами и чиновниками на нашей территории в 1941 — 1944 годах, значит, мы вновь имеем дело с той же Германией, которая во главе с Гитлером развязала ту войну. Логика их понятна: мы за преступления наших предков отвечать не должны, а вы сделанное вашими предками — исправляйте. Не получится.

За последние годы, к нашей скорби, ушли из жизни два главных деятеля, которые последовательно противостояли этим аморальным поползновениям Берлина: Валентин Михайлович Фалин и Савва Васильевич Ямщиков. Если хотите разобраться в этой проблеме, читайте их работы на этот счёт, — они эту тему описали досконально. Так что теоретическая база имеется. Есть и новые деятели. Будем бороться.

Что же до вновь проявленного германского реваншизма, то, надеюсь, он поможет России скорее вернуться к тому состоянию, в котором она была в середине прошлого века, устанавливая справедливый порядок в Европе и мире.

Читайте ранее в этом сюжете: Германия требует от РФ возврата культурных ценностей времён СССР

regnum author Михаил Демурин
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Политическая жизнь Германии
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