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Корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли в Шри-Ланку

Политика

Визит продлится до 24 декабря

Корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли в Шри-Ланку
Иллюстрация: Mil.ru
Тихоокеанский флот РФ

Коломбо, Шри-Ланка, 20 декабря 2018, 11:49 — REGNUM  Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота министерства обороны РФ совершил заход в порт Коломбо в Шри-Ланке, сообщает 20 декабря пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что в порт зашли ракетный крейсер «Враян», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» в соответствии с планом дальнего похода.

Планируется, что 20 декабря пройдет совместное совещание по вопросам материально-технического обеспечения стоянки кораблей, а также протокольные мероприятия. Кроме того, российские военнослужащие осмотрят достопримечательности иностранного порта и проведут ряд товарищеских спортивных матчей со своими коллегами. Визит продлится до 24 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября из порта Владивосток вышел в дальний поход отряд кораблей Тихоокеанского флота. Во время похода, который продлится более трех месяцев, корабли посетят с деловыми заходами порты нескольких государств, проведут ряд тренировок и примут участие в международных военно-морских учениях.

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