Журналисты из Югры ждут большого числа желающих пообщаться с Путиным

Ханты-Мансийск, , 11:48 — REGNUM Журналисты из Югры готовятся задать вопросы Владимиру Путину. На большую пресс-конференцию с главой государства в 2018 году отправились представители телекомпании «Югра», портала «Новости Югры» и телекомпании «Самотлор», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Интересно, что пресс-конференцию ещё до её начала назвали рекордной. В этом году на неё аккредитовалось небывалое число участников. Чем больше народу, тем меньше шанс поговорить с президентом», — говорят представители ТК «Югра».

Напомним, 20 декабря 2018 года в Москве проводится 14-я по счёту пресс-конференция главы государства. Самая продолжительная встреча Владимира Путина с журналистами состоялась в 2008 году. Тогда российский лидер общался с прессой 4 часа 40 минут.

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