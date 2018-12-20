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Инаугурацию мэра Ярославля подпортила пожарная сигнализация

Политика

Вместо городского гимна прозвучал областной

Инаугурацию мэра Ярославля подпортила пожарная сигнализация
Инаугурация мэра Ярославля

Ярославль, 20 декабря 2018, 11:41 — REGNUM  20 декабря состоялась инаугурация мэра Ярославля Владимира Волкова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Торжественное мероприятие открыл губернатор области Дмитрий Миронов. Затем выступила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Во время выступления митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона в зале дважды сработала пожарная сигнализация, заглушившая слова владыки. Никто из собравшихся не покинул зал.

Губернатор Дмитрий Миронов поздравил Владимира Волкова не с «избранием», а с «назначением». Инаугурация длилась около получаса. Характерно, что на церемонии были исполнены Гимн России и песня «Моя Ярославия» Дениса Майданова, которую называют неофициальным гимном Ярославской области.

Официальный гимн Ярославля «Город-князь», принятый муниципалитетом города при прошлом мэра Владимире Слепцове, на церемонии не звучал.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэром Ярославля избран Владимир Волков

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