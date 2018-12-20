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Верующие собрались у Рады в знак протеста против антицерковных законов

Политика

Люди продолжают прибывать

Верующие собрались у Рады в знак протеста против антицерковных законов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Церковь. Украина

Киев, 20 декабря 2018, 11:40 — REGNUM  У стен Верховной рады в Киеве начался православный молебен против принятия украинским парламентом двух антицерковных законопроектов, сообщил 20 декабря телеканал «Первый казацкий».

По оценке журналистов, в молебне участвует более тысячи человек, люди продолжают собираться, несмотря на снег и холодную погоду. Полицейские не мешают верующим и наблюдают за ситуацией.

Напомним, один из законопроектов, которые рассмотрит Верховная рада, обязывает каноническую Украинскую православную церковь сменить название, поскольку, по мнению украинских властей, в стране есть одна православная церковь — та, которую 15 декабря создали объединённые раскольники. Кроме того, смена названия может облегчить захват храмов раскольниками, поскольку даёт повод для пересмотра договоров аренды, заключённых на другое юрлицо.

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Второй закон «урегулирует» переход общин из одной церкви в другую, то есть фактически узаконит захват православных храмов.

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