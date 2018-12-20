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Чавушоглу и Помпео обсудили решение по выводу войск из Сирии

Политика

Представитель ведомства не стал уточнять детали переговоров и реакцию Анкары на принятое в США решение

Чавушоглу и Помпео обсудили решение по выводу войск из Сирии
Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

Анкара, 20 декабря 2018, 11:34 — REGNUM  Решение Вашингтона вывести войска с территории Сирии обсудили в ходе телефонных переговоров глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщил журналистам источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Министр провел переговоры с госсекретарем США Помпео, они обсуждали решение США вывести войска из Сирии», — цитирует ТАСС слова источника в турецком МИД.

Представитель ведомства не стал уточнять детали переговоров и реакцию Анкары на принятое в США решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что США добились победы над террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и распорядился вывести войска с территории республики.

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Турция и США
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