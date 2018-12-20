Эрдоган пообещал «похоронить» курдских бойцов в их же окопах

Анкара, , 11:32 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 20 декабря, что курдские вооруженные формирования, действующие на востоке от реки Евфрат на севере Сирии, «будут похоронены в своих окопах», сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением глава турецкого государства выступил на фоне того, как его американский коллега Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии.

«Теперь перед нами Манбидж и восток от реки Евфрат. Мы интенсивным образом работаем над этой темой», — отметил он, подчеркнув, что, по некоторой информации, в этом сирийском городе роются окопы и тоннели.

«Они могут отрыть тоннели и окопы, если хотят, они могут закопаться, если хотят, когда придет время, они будут похоронены в выкопанных окопах», — добавил Эрдоган. — Никто не должен сомневаться в этом».

Напомним, ранее Эрдоган указал на то, что Турция может начать военную операцию на территории Сирии. По мнению ряда экспертов, именно стремление Анкары начать эту операцию и подтолкнуло Трампа к выводу войск из Сирии.

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