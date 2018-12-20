Посол Индонезии в РФ: двусторонние отношения «вступают в золотой век»

Москва, , 11:36 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации и Белоруссии Мохаммад Вахид Суприяди, заявил в интервью, что двусторонние отношения между Индонезией и Россией «вступают во второй золотой век», сообщает Sindonews.

По словам посла, визит президента Индонезии Джоко Видодо в Россию в мае 2016 года стал началом «второго золотого века в двусторонних отношениях».

Мохаммад Вахид Суприяди также сообщил, что посольство пытается познакомить граждан России с Индонезией, используя культурный подход. По его словам, такой подход является наиболее эффективным и устойчивым в долгосрочной перспективе. Одним из ежегодных крупных мероприятий, является фестиваль Индонезии, который проводится с 2016 года.

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Говоря о достижениях в российско-индонезийских отношения Мохаммад Вахид Суприяди отметил рост торговли кофе, чаем, сигаретами и мебельной продукцией. В 2017 году российские инвестиции достигли 7,4 млн долларов США.

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Посол приветствовал открытие российско-индонезийских прямых рейсов авиакомпанией Аэрофлот из Москвы в Денпасар на Бали, которые выполняют перелет три раза в неделю. Однако Мохаммад Вахид Суприяди считает, что деловой потенциал все еще остался не раскрытым, так как нет прямых рейсов из индонезийской столицы Джакарты в Москву и наоборот.

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«Пока этим потенциалом пользуются иностранные авиакомпаниями, такие как Emirates и Qatar Airways», — заявил посол Индонезии в РФ.

Мохаммад Вахид Суприяди подчеркнул, что тропические фрукты, также могут быть экспортированы напрямую из Индонезии, качество которых не хуже, чем в других странах Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам и Таиланд.

Напомним, в ходе саммита АСЕАН-РФ 13−15 ноября 2018 года в Сингапуре стороны договорились о пяти меморандумах о взаимопонимании в различных областях. Президент Российской Федерации Владимир Путин преподнес в качестве подарка индонезийской стороне национальный кинжал крис.