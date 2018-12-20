Подписан новый закон о выборах губернатора Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал принятый накануне Заксобранием закон, вносящий изменения в порядок выборов губернатора Санкт-Петербурга». Об этом проинформировала 20 декабря пресс-служба Смольного.

Как сообщало ИА REGNUM, важнейшей новацией является внесенная в закон возможность выдвигаться на выборах не только от политических партий, но и путем самовыдвижения. Как полагают наблюдатели, именно таким путем может выдвинуться на сентябрьских выборах сам Александр Беглов.

Для участия в выборах самовыдвиженцам достаточно будет проинформировать об этом горизбирком Петербурга, а также собрать 2% подписей от числа зарегистрированных избирателей.

Кроме того, обновленный закон о выборах губернатора предусматривает замену голосования по открепительному удостоверению и досрочного голосования на включение в список избирателей по месту фактического нахождения. Такая процедура была успешно опробована на выборах президента РФ в марте 2018 года.

Санкт-Петербургской избирательной комиссии предоставлено право образовывать избирательные участки для голосования петербуржцев по месту нахождения — например, в соседней Ленинградской области. Напомним, подобный опыт голосования граждан в соседних регионах был получен на выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года.

«Закон направлен на демократизацию избирательного процесса. Он создает дополнительные возможности для кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга. Он удобен для петербуржцев, позволяет проголосовать на любом участке», — отметил врио губернатора Санкт-Петербурга.

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Добавим, что в законе сохраняются положения о муниципальном фильтре, который необходимо преодолеть всем кандидатам, чтобы быть включенными в список для голосования.

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