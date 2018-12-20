Южная Корея и США проведут совместные военные учения

Сеул, , 11:36 — REGNUM В августе 2019 года состоятся военные учения Южной Кореи и США, передает 20 декабря YTN.

По данным министерства национальной обороны Южной Кореи, совместные учения планируется проводить два раза в год, а полевые учения по маневрированию будут проходить в течение всего года.

Предполагается, что в зависимости от ситуации на Корейском полуострове количество военных и срок учений будут сокращены.

Как заявляет министерство обороны, количество женщин в армии увеличится до 12 495 человек, а количество генералов к 2022 году сократится до 360.

Министр национальной обороны Со Ёнму отметил, что сделает все необходимое для поддержания мира на Корейском полуострове.