Встреча со СМИ — «разъяснение принятых решений, а не инициирование новых»

Москва, , 11:09 — REGNUM Сам формат общения президента России с журналистами предполагает скорее разъяснение принятых властью решений, а не инициирование новых, считает руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Формат общения с журналистами главы государства является устоявшимся и всем понятным. За многочасовое общение Владимир Путин обычно доносит свою позицию по ключевым вопросам развития страны. Учитывая контекст, в этот раз следует ожидать обсуждения вопросов геополитики, военной доктрины Союзного государства и санкций. Помимо этого, безусловно, президент выскажет свою позицию по критериям эффективности губернаторов, вопросам реализации нацпроектов и социально-экономическому развитию страны», — сказал политолог ИА REGNUM.

«При этом сам формат общения с журналистами предполагает скорее разъяснение принятых властью решений, а не инициирование новых. Преимущества этого формата в том, что он дает массу позитивных или актуальных инфоповодов практически по всем регионам страны, что, как правило, положительно сказывается на рейтинге главы государства».