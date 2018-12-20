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Встреча со СМИ — «разъяснение принятых решений, а не инициирование новых»

Политика

Комментарий

Москва, 20 декабря 2018, 11:09 — REGNUM  Сам формат общения президента России с журналистами предполагает скорее разъяснение принятых властью решений, а не инициирование новых, считает руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Формат общения с журналистами главы государства является устоявшимся и всем понятным. За многочасовое общение Владимир Путин обычно доносит свою позицию по ключевым вопросам развития страны. Учитывая контекст, в этот раз следует ожидать обсуждения вопросов геополитики, военной доктрины Союзного государства и санкций. Помимо этого, безусловно, президент выскажет свою позицию по критериям эффективности губернаторов, вопросам реализации нацпроектов и социально-экономическому развитию страны», — сказал политолог ИА REGNUM.

«При этом сам формат общения с журналистами предполагает скорее разъяснение принятых властью решений, а не инициирование новых. Преимущества этого формата в том, что он дает массу позитивных или актуальных инфоповодов практически по всем регионам страны, что, как правило, положительно сказывается на рейтинге главы государства».

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Пресс-конференция Владимира Путина
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