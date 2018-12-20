Китай «решительно» против нового закона США по Тибету

Пекин, , 11:07 — REGNUM Китай «решительным образом выступает против» нового закона, принятого в США по вопросу Тибета, заявили 20 декабря в МИД КНР, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По ее словам, вопрос Тибета — это внутреннее дело Китая, вмешательство в которое недопустимо. Чуньин также подчеркнула, что этот закон навредит отношениям двух стран.

Напомним, ранее, 19 декабря, президент США Дональд Трамп подписал закон «О взаимном доступе в Тибет», который предполагает предоставление американским гражданам таких же прав передвигаться по территории Тибета, как и гражданам КНР.