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Китай «решительно» против нового закона США по Тибету

Политика

Вопрос Тибета – внутреннее дело КНР

Пекин, 20 декабря 2018, 11:07 — REGNUM  Китай «решительным образом выступает против» нового закона, принятого в США по вопросу Тибета, заявили 20 декабря в МИД КНР, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По ее словам, вопрос Тибета — это внутреннее дело Китая, вмешательство в которое недопустимо. Чуньин также подчеркнула, что этот закон навредит отношениям двух стран.

Напомним, ранее, 19 декабря, президент США Дональд Трамп подписал закон «О взаимном доступе в Тибет», который предполагает предоставление американским гражданам таких же прав передвигаться по территории Тибета, как и гражданам КНР.

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Политика «одного Китая» в отношении Тибета и Тайваня
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