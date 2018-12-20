Чем журналисты из Татарии привлекли внимание Путина на пресс-конференциях?

Казань, , 11:05 — REGNUM Самые яркие вопросы, заданные на больших пресс-конференциях Владимира Путина в предыдущие годы, вспоминают в регионах. Для Татарии запоминающимися были 2015 и 2017 годы, когда благодаря ярким плакатам журналистов представителям республики дали слово, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Написанный от руки плакат с одним словом «татары» помог привлечь внимание президента РФ журналистке из Татарии в 2015 году.

«Давайте татарам слово дадим. Такой большой плакат. А как без татар? У нас без татар невозможно», — сказал Владимир Путин и дал слово гостье из республики.

Вопрос Елены Колебакиной касался наименования должности высшего должностного лица республики, так как с 1 января 2016 года Татария, на тот момент последний из регионов России, должна была переименовать «президента» на главу, как того требовало федеральное законодательство. Корреспондент заявила, что переименование «может стать ударом по национальным чувствам всех, собственно, татар мира», и спросила: «Всё‑таки будет ли федеральный центр настаивать на переименовании должности главы Татарстана?»

Владимир Путин на это ответил фразой, которая на все последующие годы стала использоваться республиканскими политиками как оправдание сохранению прежнего наименования должности. В последний раз фразу президента цитировали в декабре 2018 года.

«Вы знаете, у нас ведь как в стране говорят: хоть горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили. Это действительно дело самого Татарстана, я не думаю, что это так чувствительно, что это заденет какие‑то национальные чувства. Вы же знаете, как остро реагируют на свои национальные чувства народы Кавказа, но даже Чечня сказала: нет, у нас в стране должен быть один президент, а мы сделаем по‑другому в отношении руководителя, первого лица республики. Это был выбор чеченского народа. Мы с уважением отнесёмся к любому выбору народа Татарстана. Поэтому вы сами там решайте, ладно?» — ответил на вопрос журналиста из Казани Владимир Путин в декабре 2015 года.

Напомним, в 2010 году в России был принят закон, по которому регионам запрещалось именовать высшее должностное лицо «президентом». До 1 января 2015 года, отведённого законом для переименования, норму выполнили все субъекты Федерации, кроме Татарии. Для неё срок в итоге был продлён до 1 января 2016 года, но и к тому моменту переименования не произошло.

В конце июля 2017 года республиканские депутаты обратились к Владимиру Путину с просьбой сохранить действующее наименование должности. В августе 2017 года завершился договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, на базе которого были приняты некоторые нормативные акты Татарии, в том числе и касающиеся наименования должности. До сих пор в республике не отказались от «президентства», говоря, что на выборах главы региона в 2015 году жители голосовали не только за Рустама Минниханова, но и за название должности, поэтому есть резон сохранить её до 2020 года — конца срока полномочий. В декабре 2018 года на пресс-конференции депутат Шакир Ягудин и вовсе заявил, что «с конституционных позиций ничто не мешает, чтобы это наименование сохранялось и впредь, после 2020 года».

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Второй яркий плакат, но уже на большой пресс-конференции Владимира Путина в 2017 году, содержал фразу «Путин — бабай», что в переводе с татарского обозначает «Путин — дедушка». Плакат привлёк внимание президента, потому что после вопроса о том, идёт ли он в марте 2018 года на выборы и какова его миссия, ему показалось, что там написано «Путин, бай-бай». Журналист уточнила, что «дедушкой» Владимира Путина в Татарии зовут дети.

Президент на это пошутил про собственное зрение, что «мартышка к старости слаба глазами стала…«

Вопрос набережночелнинского корреспондента касался вопроса преподавания родных языков, который почти весь год не уходил из региональной медиаповестки. Девушка отметила, что «республику и многие регионы в этом году всколыхнул языковой вопрос».

Владимир Путин возразил, что, по его мнению, «нет никакой остроты в сфере национального вопроса», а сам вопрос с языком направлен лишь на создание равных стартовых условий детям всех регионов.

«Но что нужно точно обеспечить — нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка, не только татарского, и марийского, и чеченского, и какого угодно, якутского. У нас, слава богу, огромное разнообразие таких языков. Это наша гордость и это наше богатство — культурное и языковое многообразие. И это, безусловно, должно быть поддержано», — сказал президент РФ.

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