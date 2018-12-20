РФ расценит это как слабость — американский эксперт о выводе войск из Сирии

Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Уход США из Сирии будет серьезной стратегической ошибкой, заявил в интервью Fox News Джек Кин — отставной генерал, бывший заместитель начальника штаба армии США, аналитик по вопросам обороны, председатель совета Института военных исследований.

Несмотря на то, что Кин соглашался со многими внешнеполитическими решениями президента США Дональда Трампа, он категорически не согласен с решением о выводе из Сирии американских войск:

«Я считаю, что это серьезная стратегическая ошибка, она будет иметь ужасные последствия. Я думаю, что президент пожалеет об этом решении».

По словам Кина, преждевременный вывод войск в силу разочарованности или усталости (в пример Кин привел в пример Вьетнам и Ирак) ведет к неблагоприятным и даже страшным последствиям:

«Россия и наши противники будут смотреть на это не как на победу Соединенных Штатов, а как на слабость».

Напомним, ранее Трамп в своём микроблоге в Twitter заявил, что США победили «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, и добавил, что это было «единственной причиной, почему США находились там» в течение его президентства. Чуть позднее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии.