Сенат Казахстана одобрил закон «О естественных монополиях»

Астана, , 10:48 — REGNUM Депутаты Сената парламента Казахстана приняли закон «О естественных монополиях», который направлен на внедрение нового стимулирующего метода регулирования деятельности естественных монополий, сообщает 20 декабря агентство «КазТАГ».

Проект закона депутатам представил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов. По его словам, законопроект систематизирует законодательство в сфере естественных монополий.

Проект направлен на повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий, а также на усиление контроля исполнения тарифных смет и инвестиционных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Казахстана активизировало тарифное регулирование и контроль деятельности естественных монополий после заседания Совета безопасности республики 7 ноября. В ходе заседания президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал наказать естественных монополистов, незаконно повышающих тарифы.

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