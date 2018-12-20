Уйти из Сирии — полностью подорвать достигнутый успех: американский эксперт

Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Вывод войск США из Сирии обернется «неразумным и провокационным актом» на руку Ирану, «Хезболле» и России, убежден американский эксперт Марк Левин (издание Politico назвало его «яростным защитником Трампа»). На своей странице в Фейсбук под заголовком «Не делайте этого, господин президент!» Левин пишет:

«Президент был смелым и твердым в отношениях с Ираном, нашим заклятым врагом… Он (Иран) является крупнейшим государством-спонсором исламского терроризма во всем мире, он угрожает Соединенным Штатам ядерными ракетами большой дальности (которые он стремится приобрести), он пытается поглотить Ирак, Йемен, части Сирии, дестабилизировать Саудовскую Аравию и даже Египет и готовится к тотальной войне с Израилем. Иранский террористический режим стремится построить халифат на Ближнем Востоке и за его пределами. Президент это понял.

Тем не менее, ошеломляющее решение администрации немедленно вывести то, что составляет 2000 американских военнослужащих из Сирии, приведет к тому, что Иран вместе с «Хезболлой» … заполнит пустоту и сдаст значительный и важный регион мира нашим врагам. Это очень, очень плохая идея.

Дело в том, что решение администрации отказаться от иранской сделки и вновь ввести санкции в отношении Ирана имело колоссальный положительный эффект, начало ослаблять иранскую экономику и подрывать поддержку исламско-фашистского режима. Но решение сейчас покинуть Сирию полностью подрывает то, что до сих пор было блестящей и эффективной политикой. Сирия — это не Афганистан, где за пятнадцать лет у нас были десятки тысяч военнослужащих и значительные потери. США были очень успешны в точно ограниченной и умело выполненной операции в Сирии. Отказаться от этого сейчас — крайне неразумный акт, даже провокационный акт, который придаст смелости Ирану, «Хезболле» и России. Я бы настойчиво отговорил президента отказываться от того, что до сих пор было значительным и решающим достижением, и серьезно переосмыслить решение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила сообщения СМИ о решении Вашингтона начать вывод американских войск из Сирии и заявила о переходе «к следующему этапу данной кампании».

По словам Сандерс, США намерены продолжить совместную работу со своими союзниками, нацеленную на то, чтобы лишить террористов территории, источников финансирования и любой поддержки.