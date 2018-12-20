National Review: США должны остаться в Сирии

Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Американские войска должны остаться в Сирии, поскольку их вывод сыграет на руку боевикам, России и Ирану, пишут редакторы американского издания National Review в одной из своих статей.

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Издание утверждает, что военное вмешательство США в конфликт в Сирии стало «самой успешной и эффективной с точки зрения соотношения затрат и выполненных задач операцией» со времен терактов 11 сентября 2001 года. При минимальных издержках Вашингтон смог «развеять в пыль» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поумерить амбиции Ирана и России, а также укрепить свои позиции в переговорном процессе для достижения мира в республике.

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Безусловно, признают редакторы National Review, еще нужно проделать громадную работу, поскольку боевики еще уничтожены не до конца, союзники Вашингтона по-прежнему уязвимы, Москва и Тегеран не отказались от своих амбиций добиться «региональной гегемонии». Именно поэтому советники президента США Дональда Трампа неоднократно указывали на ошибочность попыток вывести войска из Сирии до выполнения поставленных перед ними задач.

Прежде всего вывод войск играет на руку Москве и Тегерану, благодаря чему у них появляется большая свобода действий. Россия, чье вмешательство в гражданскую войну стало настоящим успехом, уже смогла не только склонить чашу весов в пользу официального Дамаска и сохранила базу ВМС, но и вернула себе влияние в регионе.

Что же касается Ирана, который поддержал своего сирийского союзника, вывод американских войск лишь укрепит позиции Тегерана и позволит ему еще ближе подвести свои войска и оборудование к Израилю. Из-за этого велика вероятность войны с одним из ближайших союзников Вашингтона на Ближнем Востоке.

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Напомним, ряд американских сенаторов обратились с открытым письмом к Дональду Трампу, призвав его не выводить войска из Сирии. Сенатор Линдси Грэм и его коллеги Джони Эрнст, Том Коттон, Марко Рубио, Жанна Шахин и Ангус Кинг выразили свою тревогу относительно решения Администрации США о выводе войск из Сирии, считая это действие «преждевременным и ошибочным».

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