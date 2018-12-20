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Глава МВФ Лагард обсудит предоставление кредита Анголе с властями страны

Политика

МВФ намерен предоставить африканской стране кредит в размере $3,7 млрд

Глава МВФ Лагард обсудит предоставление кредита Анголе с властями страны
World Economic Forum
Кристин Лагард

Луанда, 20 декабря 2018, 10:31 — REGNUM  20 декабря глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард прибывает с двухдневным визитом в Анголу. Цель ее поездки — переговоры о предоставлении кредита в размере $3,7 млрд., сообщает агентство Prensa Latina.

Лагард встретится с президентом Анголы Жоау Лоуренсу и командой экономистов из правительства.

Двумя неделями раньше МВФ согласился на Программу расширенного финансирования африканской страны. Однако сумма обещанного кредита оказалась ниже, чем запрашивала Ангола ($4,5 млрд).

Есть договоренность, что Луанда сразу получит в свое распоряжение сразу $990 млн для реализации запланированных экономических и налоговых реформ. Остаток суммы будет предоставлен в течение трех лет с условием проверок каждые полгода.

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