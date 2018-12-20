Президент может вернуться к теме пенсионной реформы

Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM Во время большой пресс-конференции 20 декабря президент России Владимир Путин может вернуться к теме пенсионной реформы, чтобы еще раз поговорить о ней с людьми на простом человеческом языке. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Ярослав Игнатовский.

Он отметил, что формат общения главы государства с прессой сложился за последние годы, и он подразумевает как серьезные высказывания по важнейшим темам, по вопросам внешней и внутренней политики, так и внимание к региональным и даже отдельным «частным» вопросам.

«Людям нужно простым языком объяснить, какие проблемы существуют, как их решать — не языком цифр, как тоже умеет Владимир Путин — а в доступном людям виде. Поэтому будут вопросы и о повышении пенсионного возраста, и о снижении рейтинга власти, будет большой социальный блок. И эти вопросы будут чередоваться с вопросами о конкретных человеческих историях, по которым президент, в режиме Деда Мороза, будет стараться помочь», — считает Игнатовский.

Он считает, что нельзя недооценивать и эти «частные» вопросы, которые заставляют «крутиться» чиновников на местах. Однако Кремль явно не хочет, чтобы президента воспринимали как руководителя, решающего всё «в ручном режиме».

«Всё-таки нужно говорить сегодня о более глобальных вещах, об оживлении российской экономики, о ее модернизации — этому будет в первую очередь посвящена пресс-конференция», — отметил Игнатовский.

Он предполагает, что президент обязательно затронет тему пенсионной реформы, которой ранее было посвящено отдельное телеобращение главы государства к гражданам.

«Он захочет вернуться к этой теме, еще раз объяснить процессы, что называется, на пальцах», — отметил собеседник агентства.