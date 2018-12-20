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Представители МИД Индонезии и посол КНР обсудили положение уйгуров в Китае

Политика

МИД Индонезии обеспокоен состоянием уйгурской общины в Китае

Представители МИД Индонезии и посол КНР обсудили положение уйгуров в Китае
Todenhoff
Уйгуры в Кашгаре

Джакарта, 20 декабря 2018, 10:25 — REGNUM  Представители МИД Индонезии обсудили вопрос о предполагаемых нарушениях прав человека в отношении мусульман-уйгуров в провинции Синьцзян (КНР) с послом Китая в Индонезии Сяо Цянь, сообщает Antaranews.

Представители министерства выразили обеспокоенность состоянием уйгурской общины, в то время как посол Китая сообщил, что его правительство привержено защите прав человека.

«Индонезия подчеркивает, что в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека ООН свобода вероисповедания является неотъемлемым правом человека. Каждая страна обязана это уважать», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Арманата Насир.

Правительство Китая опровергло обвинения международного сообщества в том, что Пекин нарушил этнические права уйгурских мусульман в провинции Синьцзян, заявив, что были приняты решительные меры для предотвращения распространения радикальных идеологий среди уйгурского сообщества.

В свою очередь, генеральный консул Китая в Сурабая Гу Цзинци заявил, что это сепаратистский вопрос.

«Уйгурские мусульмане в Синьцзяне составляют около 10 миллионов человек, а небольшое число радикально настроенных людей хотят быть независимыми от Китая», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты ООН по правам человека призвали Китай закрыть «лагеря перевоспитания», которые, как утверждается, направлены против мусульман уйгурской общины.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: Китай должен прекратить задержания мусульман-уйгур

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Внешняя политика Индонезии
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