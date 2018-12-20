ИГИЛ*, Асад и РФ — сенаторы США пытаются отговорить Трампа от вывода войск

Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Вывод американских войск из Сирии послужит стимулом для усиления остатков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наращивания власти Башара Асада и укрепления Россией своего влияние в регионе, считают ряд американских сенаторов, которые обратились с открытым письмом к Дональду Трампу. Примечательно, что из шести подписантов четверо — республиканцы.

В письме, которое выложил на своей странице в твиттере сенатор Линдси Грэм, он и его коллеги Джони Эрнст, Том Коттон, Марко Рубио, Жанна Шахин и Ангус Кинг выражают свою тревогу относительно решения Администрации США о выводе войск из Сирии, считая это действие «преждевременным и ошибочным», которое «не только угрожает спокойствию и безопасности США, но также взбодрит ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Башара Асада, Иран и Россию».

Авторы обращения подчеркивают, что военное присутствие США в Сирии сейчас небольшое, однако и эти две тысячи военнослужащих «служат жизненно необходимым щитом против ячеек ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих на северо-западе Сирии»:

"Несмотря на ваше убеждение, что угроза ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исчезла, условия на земле рисуют совершенно другую картину. Кроме того, наши войска предоставляют важнейшую поддержку нашим курдским партнерам, которые были ключевыми в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если наши курдские партнеры в регионе потеряют поддержку США, то появляется риск возрождения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и возможной капитуляции либо полного уничтожения курдского сопротивления».

Сенаторы предупреждают Трампа, что следование решению о выводе войск приведет к обновлению последних остатков террористов в Сирии и наращиванию их усилий в регионе.

«К тому же ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — не единственная угроза. Жесткая диктатура Башара Асада продолжает лежать бременем на сирийском народе, и мы опасаемся, что вывод наших войск может придать Башару Асаду новые силы для дальнейших действий по укреплению его власти».

Что же касается российского фактора, сенаторы полагают, что и Россия, и Иран «использовали сирийский конфликт как возможность для усиления своего влияния в регионе. Любой воспринятый Ираном или Россией признак слабости повлечет за собой рост их присутствия в регионе и снижение доверия наших партнеров и союзников. Ваша администрация не должна повторять те же ошибки, что совершала администрация прежняя».

Авторы завершают своей обращение призывом к Трампу пересмотреть предложение о выводе сил США из Сирии ради стратегических интересов США.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение США о выводе войск из Сирии создаёт возможности для политического урегулирования в этой стране и открывает «неплохие перспективы» для инициативы по созданию в Сирии Конституционного комитета.