Ракетные комплексы «Искандер» «уничтожили» противника в Северной Осетии

Владикавказ, , 10:00 — REGNUM Учения ракетчиков соединения 58-й общевойсковой армии прошли 19 декабря в Северной Осетии. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» были подняты по учебной тревоге в режиме внезапной проверки.

В учениях приняли участие около 500 военнослужащих, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа. Было задействовано более 100 единиц техники.

Ракетчики выполнили условные одиночные и групповые пуски по наземным целям условного противника, «имитирующим ракетные пусковые установки и командные пункты на дальности до 300 км». Помимо этого, военнослужащие отработали навыки управления ракетными подразделениями и их технического обеспечения в полевых условиях в условиях горной местности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года ракетчики ЮВО провели учебные боевые пуски ракет по целям условного противника в Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, Крыму, а также в Астраханской и Ростовской областях. В учениях применялись зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор-М2», «Панцирь-С1» и «С-400».