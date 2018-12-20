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В Шри-Ланке сформировано новое правительство

Политика

Однако конфликт между президентом и премьер-министром все еще не исчерпан

Шри-Джаяварденепура-Котте, 20 декабря 2018, 10:01 — REGNUM  Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена совместно с премьер-министром страны Ранилой Викрамасингхе сформировали новое правительство, сообщает 20 декабря Associated Press.

Данное событие позволит преодолеть политический кризис в государстве, который существовал несколько недель.

Однако противоречия между главой государства и главой правительства вызывают опасения.

Напомним, ранее президент Шри-Ланки Сирисена распустил парламент, возглавляемый Викрамасингхе, и призвал к проведению новых выборов, однако подобное решение было признано Верховным судом страны незаконным, что вынудило конфликтующие стороны сесть за стол переговоров.

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