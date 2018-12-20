Власти Колумбии выдворили из страны сотрудника посольства Венесуэлы

Богота, , 09:59 — REGNUM Миграционные службы Колумбии выдворили из страны сотрудника посольства Венесуэлы Карлоса Мануэля Пино Гарсию и запретили ему въезд в течение ближайших десяти лет, сообщает агентство Prensa Latina 20 декабря.

Ранее венесуэльский чиновник был задержан, поскольку не был аккредитован как дипломат и не имел дипломатического иммунитета. В сообщении миграционной службы говорится, что выдворение из страны оправдано, если указанное лицо, по мнению властей Колумбии, осуществляет деятельность, угрожающую национальной безопасности страны.

Пино Гарсия является супругом колумбийского политика Глории Флорес, бывшего члена Конгресса от партии «Альтернативный демократической полюс», одной из лидеров левого движения «Гуманная Колумбия», возглавляемого экс-кандидатом в президенты Густаво Петро.

Напомним, отношения между Венесуэлой и Колумбией напряжены. Правительство Венесуэлы неоднократно заявляло, что на территории соседней страны готовятся планы по военному вторжению в Венесуэлу и что на ее властях лежит ответственность за покушение на президента Николаса Мадуро.

Читайте также: Мадуро: За агрессию против Венесуэлы ответит глава Колумбии