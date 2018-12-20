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Журналистка из Тюмени о пресс-конференции Путина: «Увидеть всё без монтажа»

Политика

Тюменская журналистка Вера Комарова аккредитована на большую пресс-конференцию президента Российской Федерации впервые

Тюмень, 20 декабря 2018, 10:03 — REGNUM  Региональные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве с 8:30 (мск) утра на традиционную большую пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным. Среди них представитель ГТРК «Регион-Тюмень» Вера Комарова, которая впервые участвует в столь грандиозном мероприятии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общение прессы с президентом начнётся с 12:00 по московскому времени. Журналисты настраиваются на рабочий лад. В 2018 году на большую пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число — 1702 представителя СМИ. В эфирной сетке запланировано трёхчасовое общение главы государства с прессой. Однако, как показывает опыт предыдущих лет, это не предел. Самая продолжительная встреча Владимира Путина с журналистами продлилась 4 часов 40 минут в 2008 году.

«Вопросы региональных медиа — в приоритете. Это уже 14-я пресс-конференция с главой государства в России. Представители ГТРК «Регион-Тюмень» присутствовали на всех, но вопрос удалось задать лишь Анастасии Баянкиной в 2006 году. Моя главная цель на пресс-конференции с президентом — не только задать вопрос, но и увидеть всё своими глазами, без монтажа», — говорит журналистка Вера Комарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-конференцию с главой государства будут транслировать телекомпании Первый канал, «Россия-1», «Россия-24» и НТВ. Также трансляцию будут осуществлять «Радио России», «Вести ФМ» «Маяк». С сурдопереводом общение Владимира Путина с журналистами можно посмотреть на телеканале «Общественное телевидение России» и на его сайте.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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