Кубань на пресс-конференции Путина представят несколько журналистов

Краснодар, , 09:52 — REGNUM Сразу несколько представителей СМИ из Краснодарского края примут участие в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 20 декабря. В этом году, напомним, для участия в общении с главой государства аккредитовалось рекордное количество СМИ.

Так, телеканал «Кубань 24» на большой пресс-конференции главы региона будут представлять двое журналистов — Вероника Веретенникова и Денис Горбунов.

«Нас, конечно, в основном будет интересовать сельское хозяйство, дорожная инфраструктура и курорты. Будет ли дорога-дублер к Джубга — Сочи, ну вот, например, вот такой вопрос, потому что каждый год к нам едут миллионы людей. И мы наблюдаем картину, которая не меняется. Просто в пробках стоят по пять, шесть и по десять часов», — сказала Первому каналу Вероника Веретенникова.

Также в пресс-конференции примут участие представители «Кубанских новостей» Светлана Голуб и Михаил Ступин, журналист «МК на Кубани» Алексей Золин, журналист «Живой Кубани» Анна Митрофанова. Также будут представители портала «ЮгTimes», «МаксПортал» (Сочи), газеты Усть-Лабинского района «Сельская новь», издания «Анапское Черноморье».

Отметим, что на пресс-конференцию, которая состоится сегодня, 20 декабря 2018 года, в общей сложности аккредитовалось 1702 представителя зарубежных, федеральных, региональных изданий.