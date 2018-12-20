Четверг, 20 Декабря 2018 года
10:43:54 МСК

Кубань на пресс-конференции Путина представят несколько журналистов

Политика

В числе вопросов, которые хотели бы задать представители СМИ, — будет ли построена дорога-дублер к Джугба – Сочи

Краснодар, 20 декабря 2018, 09:52 — REGNUM  Сразу несколько представителей СМИ из Краснодарского края примут участие в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 20 декабря. В этом году, напомним, для участия в общении с главой государства аккредитовалось рекордное количество СМИ.

Так, телеканал «Кубань 24» на большой пресс-конференции главы региона будут представлять двое журналистов — Вероника Веретенникова и Денис Горбунов.

«Нас, конечно, в основном будет интересовать сельское хозяйство, дорожная инфраструктура и курорты. Будет ли дорога-дублер к Джубга — Сочи, ну вот, например, вот такой вопрос, потому что каждый год к нам едут миллионы людей. И мы наблюдаем картину, которая не меняется. Просто в пробках стоят по пять, шесть и по десять часов», — сказала Первому каналу Вероника Веретенникова.

Также в пресс-конференции примут участие представители «Кубанских новостей» Светлана Голуб и Михаил Ступин, журналист «МК на Кубани» Алексей Золин, журналист «Живой Кубани» Анна Митрофанова. Также будут представители портала «ЮгTimes», «МаксПортал» (Сочи), газеты Усть-Лабинского района «Сельская новь», издания «Анапское Черноморье».

Отметим, что на пресс-конференцию, которая состоится сегодня, 20 декабря 2018 года, в общей сложности аккредитовалось 1702 представителя зарубежных, федеральных, региональных изданий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пресс-конференция Владимира Путина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить