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Глава свердловской ОП ждёт на пресс-конференции Путина много интересных тем

Политика

Пресс-конференция начнётся в 12:00 мск

Екатеринбург, 20 декабря 2018, 09:51 — REGNUM  Председатель Общественной палаты Свердловской области и областного творческого Союза журналистов Александр Левин ждёт на пресс-конференции Владимира Путина много интересных тем. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Ожидаю много интересных тем от журналистов. Думаю, нужно соблюсти баланс между вопросами по внешней и внутренней политике. По внутренней политике меня интересует, как будут реализовываться национальные проекты, как Россия будет входить в пятерку лучших стран мира. По внешней, вопрос об организации полноценной встречи с президентом США», — сказал Александр Левин.

«Не знаю, спросят ли что-то по Свердловской области — зависит только от журналистов», — добавил общественник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большая пресс-конференция Владимира Путина состоится сегодня, 20 декабря. Она начнётся в 12:00 мск.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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