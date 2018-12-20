Глава свердловской ОП ждёт на пресс-конференции Путина много интересных тем

Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM Председатель Общественной палаты Свердловской области и областного творческого Союза журналистов Александр Левин ждёт на пресс-конференции Владимира Путина много интересных тем. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Ожидаю много интересных тем от журналистов. Думаю, нужно соблюсти баланс между вопросами по внешней и внутренней политике. По внутренней политике меня интересует, как будут реализовываться национальные проекты, как Россия будет входить в пятерку лучших стран мира. По внешней, вопрос об организации полноценной встречи с президентом США», — сказал Александр Левин.

«Не знаю, спросят ли что-то по Свердловской области — зависит только от журналистов», — добавил общественник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большая пресс-конференция Владимира Путина состоится сегодня, 20 декабря. Она начнётся в 12:00 мск.