Польша решила отозвать своего посла с Украины

Варшава, , 09:53 — REGNUM Посол Польши на Украине Ян Пекло будет отозван 31 января 2019 года, сообщило 19 декабря информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на польское правительственное издание «Польский монитор».

«На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине», — сказано в распоряжении президента Польши Анджея Дуды от 4 декабря.

Напомним, Ян Пекло занял должность посла на Украине в 2016 году. Ранее он был исполнительным директором Польско-украинской фундации сотрудничества (PAUCI).

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