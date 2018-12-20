В Якутии изменён закон об особо охраняемых природных территориях

Якутск, , 09:54 — REGNUM Закон об особо охраняемых природных территориях Якутии дополнен статьёй о порядке их посещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсобрания республики.

Корректировке был подвергнут закон «Об особо охраняемых природных территориях Якутии». Изменения внесены с целью приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством.

Теперь физические лица, не проживающие в населённых пунктах в границах природных территорий могут посещать их бесплатно или за плату. Порядок определения платы, а также случаи освобождения от взимания платы устанавливаются правительством РФ.

Кроме того, в статью 24 закона вносятся изменения, расширяющие права государственных инспекторов в области охраны окружающей среды и перечень оружия, разрешенного им для хранения, ношения и применения в качестве служебного. Согласно нововведениям, госинспекторы при исполнении своих служебных обязанностей пользуются теми же установленными федеральным законодательством правами, что и должностные лица, осуществляющие федеральный государственный лесной, охотничий надзор или контроль в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Статья 24 закона дополнена частью 4, в соответствии с которой в случае выявления факта размещения объекта капитального строительства на земельном участке в границах ООПТ, ее функциональной зоны или охранной зоны ООПТ, режим особой охраны которых не допускает размещение объекта капитального строительства, соответствующее лицо направляет уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт.

В ходе обсуждения законопроекта в первом чтении у депутатов республики возникли вопросы. В частности, народные избранники интересовались видами оружия, разрешенными в качестве служебного, подходом к установлению перечня граждан, с которых будет взиматься плата за посещение особо охраняемых природных территорий.

Как отметил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев, в рамках второго чтения в законопроект были внесены дополнения. По итогам обсуждения закон был принят в окончательном чтении.