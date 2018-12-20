Выходом из Сирии Трамп уступил Турции — Foreign Policy

Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он готовит вывод войск из Сирии, стало уступкой Турции, которая подорвет и без того ненадежные позиции Вашингтона в арабской республике, пишут Лара Селигман и Майкл Херш в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Авторы обращают внимание на то, что с заявлением о готовящемся выводе войск из Сирии Трамп выступил через несколько дней после того, как его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган указал на возможность проведения Анкарой еще одной операции на севере Сирии. По некоторой информации, в ходе недавнего телефонного разговора Трамп и Эрдоган обсудили присутствие поддерживаемых США курдских подразделений. Многие эксперты отмечают, что отказ Трампа от сохранения войск в Сирии стал еще одной дипломатической победой Турции, которая на протяжении месяцев вбивает клин между США и Саудовской Аравией по вопросу Ирана и Сирии.

«Нужно отдать должное президенту Эрдогану, который, кажется, сыграл решающую роль в том, чтобы убедить Трампа оставить четко оформленную политику [специального посланника США по Сирии Джеймса] Джеффри и [советника по национальной безопасности Джона] Болтона», — подчеркнул бывший сотрудник ЦРУ Руэл Марк Герехт.

Турция давно выступает против поддержки Вашингтоном курдских формирований, которые ведут борьбу к востоку от реки Евфрат, поскольку Анкара считает членов Отрядов народной самообороны частью Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией.

Кроме того, решение Трампа, принятое внезапно и заставшее экспертов врасплох, продемонстрировало всю степень разногласий Трампа и членов его администрации, таких как Болтон и глава государственного департамента США Майк Помпео. Лишь на прошлой неделе представитель США в коалиции по борьбе с сирийскими террористами Бретт Макгёрк утверждал, что «можно говорить о том, что американские войска останутся на земле и после физического уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

«Трамп никогда по-настоящему не верил заверениям Болтона и Помпео относительно того, что Вашингтону нужно сохранить свое военное присутствие», — отметил эксперт по Сирии из Оклахомского университета Джошуа Лэндис.

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Напомним, президент США Трамп, указав на своей странице в Twitter, что сирийские боевики побеждены, отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Как отметило агентство Bloomberg, это решение стало бы резким поворотом политики Вашингтона, который «оставит курдских союзников Америки на милость турецких войск, которые давно хотят преследовать силы, которые они рассматривают как террористов».

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