Олег Кожемяко официально вступил в должность губернатора Приморья

Владивосток, , 09:34 — REGNUM Олег Кожемяко, одержавший победу на выборах губернатора Приморского края, официально вступил в должность. Церемония инаугурации прошла на приморской сцене Мариинского театра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Председатель избиркома Приморского края Татьяна Гладких огласила результаты подсчёта голосов на выборах. После этого Олегу Кожемяко вручили удостоверение губернатора и он произнёс присягу.

«Я хочу от всего сердца поблагодарить за поддержку, оказанную мне на выборах губернатора Приморского края. Несмотря на сложную политическую ситуацию, сжатые сроки проведения предвыборной кампании, нам удалось победить», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко был назначен врио губернатора Приморского края в сентябре 2018 года после отмены в регионе итогов второго тура выборов по инициативе ЦИК РФ.