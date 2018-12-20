Президент Украины уволил одного из советников

Киев, , 09:28 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об увольнении советника Ольги Богомолец, сообщила пресс-служба главы государства 19 декабря на официальном сайте администрации президента.

Ольга Богомолец — депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко», глава комитета Рады по вопросам здравоохранения.

Напомним, 6 декабря 2018 года «главный врач майдана» Ольга Богомолец заявила о намерении участвовать в президентских выборах на Украине, которые должны состояться 31 марта 2019 года.

Читайте также: Украинские выборы: Растёт, растёт общий градус неадеквата!