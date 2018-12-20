«При всем уважении, ИГИЛ* не побеждено» — сенатор США

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Сенатор США Линди Грэм, известный своей поддержкой в адрес президента страны Дональда Трампа, выразил однозначное несогласие с решением о выводе американских войск из Сирии. В своем твиттере сенатор пишет:

«Вывод этих небольших американских сил из Сирии был бы огромной ошибкой в обамовском стиле. При всем уважении, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не побеждено в Сирии и Ираке, а тем более в Афганистане. Президент Трамп справедливо хочет сдержать иранскую экспансию. Однако вывод наших сил из Сирии значительно подрывает эти усилия и подвергает риску наших союзников, курдов. Решение о выходе также будет рассматриваться как стимул для желания ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернуться».

Как сообщало ИА REGNUM, решение Трампа вызвало противоречивую реакцию — так, в числе тех, кто поддержал намерение вывести войска, оказался убежденный противник Трампа конгрессмен Тед Лью, теперь же Грэм высказывается в диаметрально противоположном ключе.