Япония готова покинуть Международную комиссию по промыслу китов

Токио, , 09:20 — REGNUM До наступления 2019 года Японии предстоит принять решение о выходе из Международной комиссии по промыслу китов. Не исключено, что Токио вернется к коммерческой добыче этих животных в своих водах, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники.

Ранее Япония предложила комиссии рассмотреть возможность коммерческого промысла в районах, где китов много и угрозы их истребления нет. Однако инициативу Токио в организации не поддержали.

Если Япония решит выйти из комиссии, её членство прекратится 30 июня 2019 года. Японским специалистам закроют доступ в Антарктику, где они могли добывать китов для научных целей по квоте. Но тогда японские рыбаки смогут возобновить промысел в прибрежных водах и исключительной экономической зоне.

Выход из комиссии ожидаемо грозит Японии протестами других стран и экологических организаций. Международной конвенцией о регулировании китобойного промысла коммерческая охота на китов запрещена, хотя международное соглашение 1987 года позволяет проводить исследования на китах с возможной гибелью животных. Токио утверждает, что не выходит за рамки этого документа.

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