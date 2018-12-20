Четверг, 20 Декабря 2018 года
09:59:37 МСК

Депутат Рады: украинская молодежь уезжает либо деградирует

Политика

По мнению нардепа, в стране на сегодняшний день отсутствует полноценная государственная молодежная политика

Депутат Рады: украинская молодежь уезжает либо деградирует
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Киев, 20 декабря 2018, 09:17 — REGNUM  Политика украинских властей ведет к тому, что часть молодежи уедет из страны, а оставшиеся — деградируют. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады от парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Павленко.

По мнению нардепа, на Украине на сегодняшний день отсутствует полноценная государственная молодежная политика. Павленко заявил, что наиболее сильные и агрессивные молодые люди уезжают с Украины, а та часть молодежи, что не готова уезжать — постепенно деградирует.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря депутат Рады Юрий Бойко заявил, что правительство Украины набирает внешние кредиты, поскольку провалило поддержку реального сектора экономики.

Читайте также: Депутат предрек Украине социальные потрясения из-за сотрудничества с МВФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить