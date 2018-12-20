Депутат Рады: украинская молодежь уезжает либо деградирует

Киев, , 09:17 — REGNUM Политика украинских властей ведет к тому, что часть молодежи уедет из страны, а оставшиеся — деградируют. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады от парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Павленко.

По мнению нардепа, на Украине на сегодняшний день отсутствует полноценная государственная молодежная политика. Павленко заявил, что наиболее сильные и агрессивные молодые люди уезжают с Украины, а та часть молодежи, что не готова уезжать — постепенно деградирует.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря депутат Рады Юрий Бойко заявил, что правительство Украины набирает внешние кредиты, поскольку провалило поддержку реального сектора экономики.

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