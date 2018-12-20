Израиль защитит себя в любом случае — Нетаньяху о выводе войск США из Сирии

Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп проинформировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в телефонном разговоре о своем решении вывести американские войска из Сирии, сообщает Axios.

По словам Нетаньяху, и Трамп, и госсекретарь Майк Помпео заверили его, что у США все еще будут другие способы повлиять на ситуацию в Сирии. Израильский премьер-министр также уточнил, что случившееся — решение США, и Израиль изучит его реализацию и последствия, защищая безопасность своей страны в любом случае.

Издание отмечает, что в прошлом Нетаньяху поддерживал Трампа ради того, чтобы не выводить американские войска, и сейчас наибольшее беспокойство вызывает то, что США выводят свои силы с базы Аль-Танф, которая блокирует Иран от формирования сухопутного коридора через Ирак и Сирию к «Хезболле» в Ливане и к Средиземному морю.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Израиль начал проведение операции «Северный щит», в задачи которой входит обнаружение и ликвидация туннелей движения «Хезболла» на севере Израиля у границы с Ливаном. Отмечалось, что конечной целью этих мероприятий должно стать уничтожение всех туннелей в этом районе, поэтому временных ограничений у операции нет. По мнению израильских военных, трансграничные туннели, которые прокладываются группировкой «Хезболла», служат для тайной переброски боевиков на территорию Израиля. За неделю было обнаружено два туннеля.